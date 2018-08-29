Dolar 6.40 seviyesinin üzerine çıktı

Hafta başından bu yana 6.15-6.30 seviyeleri arasında hareket eden dolar/TL'de bugün yüksek tansiyonlu bir seyir izleniyor. Sabah saatlerinde 6.30'un üzerine çıkan kur, öğle saatlerinde 6.40'ı aştı.

Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketliliğini sürdüren kurda dün, Almanya'nın Türkiye'ye acil finansal yardımı değerlendirdiği haberleri 6.15 seviyesine gerileme sağlamıştı. Ancak Alman yetkililerin bu iddiaları yalanlaması ve Moody's'in 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürmesi kurda bu sabah tansiyonu tekrar yükseltti.

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Bu arada sabah saatlerinde Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi geldi. TCMB bankalararası para piyasasında gecelik borç alabilme limitlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere 13 Ağustos öncesi seviyenin iki katına çıkardı.

Dolar/TL öğle saatlerinde 6.4016 seviyesini gördü. Kur saat 12.59'da 6.3950 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.4623 civarında işlem gördü.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de yılın 2'nci çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de teknik açıdan 6,10 seviyesinin destek, 6,40'ın direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.