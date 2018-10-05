Dolar 6.20 üzerinde güne başladı

Enflasyon ile ABD tahvil faizlerindeki hareketin baskısıyla yükselen dolar/TL bu sabah ilk işlemler 6.20 üzerinde gerçekleşiyor.

Sert artış kaydeden enflasyon verisinin ardından ABD tahvil faizleri ile petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün sert yükselen dolar/TL bu sabah 6.20'nin üzerinde hareket ederken, bugün ABD verileri ve tahvil faizlerinin seyri izlenecek.

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Dün akşam piyasaların kapanış saatlerinde 6.1795/6.1900 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 6.2051/6.2195 seviyesinde. Sepet bazında TL 6.6580/6.6873, euro/TL 7.1346/7.1386 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de bugün saat 15.30'da tarımdışı istihdam, işsizlik, ortalama saatlik ücretler ve dış ticaret dengesi açıklanacak veriler piyasalarda yakından takip edilecek.