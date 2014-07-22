Dolar 6 haftanın en düşüğünde

Bankalararası piyasada güne 2,1183'ten başlayan ve gün içinde 2,1212'ye kadar yükselen dolar/TL, ABD enflasyon verilerinin ardından düşüşe geçerek 12 Haziran'dan beri gördüğü en düşük seviyesi olan 2,1086 liraya kadar geriledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, geçen haftanın son işlem gününden bu yana düşüş trendini sürdüren dolar/TL, 17:16 itibarıyla 2,11'in hemen altında seyrediyor.

Beklentilerin altında gelen ABD haziran ayı çekirdek TÜFE verisinin etkisiyle düşüşe geçen euro/dolar paritesi 1,3459 ile son 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti. Güne 2,8657'den başlayan ve euro/dolar paritesindeki harekete paralel olarak gerileyen euro/TL de 11 Haziran'dan beri gördüğü en düşük seviye olan 2,8432'ye geriledi.

Analistler, dolar/TL'de önemli destek seviyesi olan 2,1150'nin aşağı yönlü kırılmasının düşüş trendinin devam edebileceğine işaret ettiğini belirterek, jeopolitik risklerin ve yurtiçi gelişmelerin yön üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.