Dolar 6,10'dan işlem görüyor

Dolar kuru, 21 Şubat sabahına da yükselişle başlayarak 6,10'un üzerindekini seyrini sürdürüyor. Euro/TL ise 6,59'da yer alıyor.

Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, dün, 6,10 seviyesinin üzerini gördü.

Birgün’ün haberine göre, teknik açıdan dolar/TL için 6,00 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 6,10 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.



Uzmanlar bugün yurt içinde sakin bir veri gündeminin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık TÜFE rakamları ile Suriye’ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi