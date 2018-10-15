Dolar 5,80 TL'nin altına geriledi, Borsa İstanbul günü yükselişle kapadı

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın tahliyesi kararı sonrası Türk Lirası açısından olumlu başlayan haftanın ilk gününde, Amerikan doları 5,78 Türk lirası seviyesinde seyretti.

Dolar kuru gün içinde bir süre 5,7645 TL seviyesini indi. Böylelikle 17 Ağustos tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Euro ise 6,70 Türk lirası seviyesinde seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günü yüzde 2,04 değer kazancıyla 98.631,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.973,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile metal eşya, makine oldu.

Türkiye ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik iyimserliğin etkisiyle 99.037,88 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 98.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 95.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.