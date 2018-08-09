Dolar 5.48'i, Euro 6.35'i geçti!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" açıklamasının ardından döviz fiyatları yükselişe geçti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüşmesi sonrasında, ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor" denildi.

Açıklamanın ardından döviz kurları yükseldi. Dolar 5.48'i, Euro 6.35'i, sterlin 7.04ü geçti.

BIST 100 Endeksi güne, günlük yüzde 1.35 düşüşle 95 bin 662 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 1.04 artışla 97 bin 978 puana yükseldi.



BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.07 düşüşle 118 bin 343 puana döndü.