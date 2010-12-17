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Ekonomi

DOLAR 5 AY SONRA 1,5400 LİRAYI AŞTI   İSTANBUL (A.A)

17 Aralık 2010 18:29

-DOLAR 5 AY SONRA 1,5400 LİRAYI AŞTI   İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - İstanbul serbest piyasada, ABD Doları yaklaşık 5 aylık aradan sonra 1,5400 liranın üstüne çıktı. Dün kapanışta 1,5250 liradan günü tamamlayan dolar sabah 1,5240 liradan güne başladı. Öğle saatlerine kadar bu seviyeleri koruyan dolar, öğleden sonra alışta 1,5410, satışta ise 1,5460 liraya kadar çıkarak temmuz ayı ortalarından sonra bir kez daha 1,5400 liranın üstünde işlem görmüş oldu. İstanbul serbest piyasada avronun satış fiyatı 2,0450 lira seviyesinde bulunuyor. Bankalararası piyasada ise dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5400 lira, en yüksek 1,5430 lira, satışta en düşük 1,5470 lira, en yüksek 1,5510 lira seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3226, sterlin-dolar paritesi 1,5514, yen-dolar paritesi ise 84,07 düzeyinde seyrediyor.

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