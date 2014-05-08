Dolar 5 ay sonra 2,08'in altına indi

Dolar/TL Ukrayna tedirginliğinin azalması ve olumlu algılanan Fed açıklamaları sonrası 25 Aralık'tan bu yana ilk kez 2,08'in altına indi.

Dolar/TL Ukrayna tedirginliğinin azalması ve olumlu algılanan Fed açıklamaları sonrası 25 Aralık'tan bu yana ilk kez 2,08'in altına indi. Bankalararası piyasada dolar 2,0790’a kadar geriledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçılara 11 Mayıs'ta düzenleyecekleri referandumu iptal ertelemeleri çağrısında bulundu ve Rusya'nın Ukrayna sınırından askeri kuvvetlerini çektiğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ise dün merkez bankasının para politikasını yüksek derecede gevşek tutmaya devam edeceğini ve jeopolitik riskler ile konut piyasasından gelen zayıf verilerin ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu belirtti.