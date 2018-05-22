Dolar, 4.65'i gördü; Euro ve Sterlin rekor tazeledi

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dün Çin ile ticaret savaşının askıya alındığını açıklamasının ardından, küresel piyasalarda risk iştahını artırmasına bağlı olarak yükselen ve yeni güne 4.5923 lira ile rekor düzeyden başlayan dolar, rekor tazeleyerek 4.65'i gördü. Euro kuru TSİ 14:50'de 5.4958 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Kur sepeti, 5.0711 ile tarihi zirvesini gördü. Sterlin de 5.2282 lira ile rekorlarını tazeledi.

Merkez Bankası'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi.



Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) 102 bin puanın üzerinde başladığı güne öğle saatlerinde günlük yüzde 0.49 artarak 102 bin 763 puandan devam etti.

"Negatif ayrışmaya devam ediyoruz”

İş Yatırım’ın “Negatif ayrışmaya devam ediyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:



“Ticaret rüzgârlarını arkasına alan gelişmiş ülke borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar yükselişe sınırlı oranda katılabiliyor.



“Türkiye hisse fiyatları Wall Street’e paralel hafif toparlandı. Ancak dolar bazında kayıplar devam ediyor. MSCI Türkiye aybaşından beri yüzde 13, son üç ayda yüzde 30 kayıp ile gelişmekte olan borsalara göre altı kat daha fazla kaybettirdi.



“ABD borsalarındaki yükselişe ve Türk lirasındaki toparlanmaya paralel Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Ancak kalıcı yükseliş için Türk lirasının toparlanması gerekiyor."