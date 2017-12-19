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Ekonomi

"Dolar 4.0'ı geride bırakmanın yolu Sanayi 4.0'ı yakalamak"

"Ekonomi anlamında yeni bir hikayeye ihtiyacımız var"

19 Aralık 2017 17:04

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "4. Sanayi Devrimi, gümbür gümbür gelen bir devrimdir. Doların 4.0 olduğu günleri geride bırakmanın bir tane yolu var; Sanayi 4.0'ı yakalamak" dedi. Bilecik, Türkiye'yi 2023’e taşıyacak Kalkınma Planı’nın temel ekseninin dijitalleşme olduğunu da sözlerine ekledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bilecik, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı "Türkiye'nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği" Konferansı'ndaki konuşmasında, bu yıl dünyada en çok Sanayi 4.0'ın konuşulduğunu söyledi.

Dijital dönüşümün yazılı ve görsel basın aracılığıyla insanların sürekli gündemlerinde olduğunu anlatan Bilecik, "Ülkelerin en önemli büyüme stratejilerinden biri olan Sanayi 4.0, dünyanın ekonomik merkezlerinde gündemin hep üst sıralarına net bir şekilde oturdu. Yeni yıla girerken de, teknolojinin üretim süreçlerinin her aşamasında kullanıldığı yeni bir sistemin sanki kalp atışlarını duyuyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü sanayi devriminde maalesef dünyanın bir miktar gerisinde kaldık. Bunun sıkıntılarını yaşadık. İnanıyorum ki; bu defa 'Geç kaldık' demeyeceğiz. Bir an evvel adapte olmamız gereken 4. Sanayi Devrimi, 'dört dörtlük' bir devrimdir." diye konuştu.

Bilecik, Türkiye'de dijitalleşme konusunda farkındalıkla ilgili problemin azaldığını, bunun Türkiye adına son derece umut verici olduğunu belirterek, 4. Sanayi Devrimi konusunu, Türkiye gündeminin öncelikleri arasında gördüklerini her vesileyle vurguladıklarını aktardı.

Türkiye’nin yeni hikayesinin bu süreçten geçtiğine dikkati çeken Bilecik, "Ekonomi anlamında yeni bir hikayeye ihtiyacımız var. Yapılan çalışmaların çoğunun Sanayi 4.0'ın içinden geçecek öyküyle yeşereceği konusunda inancımız tam." dedi. 
 

"Kalkınma planının temel ekseni dijitalleşme"

TÜSİAD Başkanı Bilecik, birkaç yıl önce hayal bile edilemeyen teknolojilerin, bugün hayatın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını belirterek, geçen yıl robotları konuşurken bu yıl robotların hukukunun konuşulduğunu anımsattı.

Dijital dönüşüm için tedbirlerin dünün gerçeklerine göre alınamayacağını vurgulayan Bilecik, geleceği iyi planlamak için, yarının fırsat ve tehditlerine uygun olacak şekilde, bugün kararlar alınması gerektiğini söyledi.

11. Kalkınma Planı'nın hazırlıklarının devam ettiğini hatırlatan Bilecik, Türkiye'yi 2023’e taşıyacak Kalkınma Planı’nın temel ekseninin dijitalleşme olduğunu bildirdi.

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