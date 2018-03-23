Dolar 4 TL rekorunu kırdı

Dolar ve Euro'da gece saatlerinde yükselme yaşandı. Dolar 4 lira bandını geçerken Euro da yüzde 2'lik artışla 4,95 seviyesini gördü.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamasını ardından dolar, kısa süreli olarak 4 TL'nin üzerine çıktı. Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından da uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

Dolar 4,036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar rekorun ardından tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.

Euro'da da ani bir yükselişle 3,95 seviyeleri görülürken euro, uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4,91 bandından işlem görüyor.