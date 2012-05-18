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Ekonomi

Dolar 4 ayın zirvesine çıktı

Dolar/TL 18 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 1,8413 seviyesine kadar yükseldi

18 Mayıs 2012 14:03

Global olarak risk algısının artmasıyla dolar/TL 18 Ocak'tan beri en yüksek olan 1,84'ü aştı.
 
Yunanistan'ın kredi notunun düşürülmesinin ülkenin Euro Bölgesi'nden çıkacağı endişelerini artırması ve İspanya'nın 16 bankasının kredi notunun indirilmesinin krizin giderek yayıldığı kaygılarını tetiklemesiyle global olarak risk algısının artması sonucu dolar içeride yükseldi.

Dolar/TL 18 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 1,8413 seviyesine kadar yükseldi. Sepet bazında TL ise 12 Nisan'dan bu yana en yüksek olan 2,0865'e kadar yükseldi.

Euro/Dolar paritesi de 1,2643 ile dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkma riskinin artmasını gerekçe göstererek ülkenin kredi notunu B-'den CCC'ye düşürdü.

Moody's de aralarında Euro Bölgesi'nin en büyük bankası Banco Santander'in de bulunduğu 16 İspanya bankasının kredi notlarını düşürdü.

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