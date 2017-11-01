Dolar 3.83'ün üzerine çıktı, Euro 4.45 lirayı aştı

ABD’de Tüketici Güven Endeksi’nin son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının etkisiyle küresel piyasalarda değerlenen dolar, yeni güne 3.80 lira düzeyinde başladı. Öğleden sonra hareketlenen dolar 3.83 liranın üzerine çıktı. Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan Euro da 4.45 lirayı aştı.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bugün Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak faiz kararına odaklanmış durumda. Piyasalarda, faizlerde bir değişiklik yapması beklenmeyen Fed’in bugünkü açıklamasında ‘geleceğe ilişkin ipuçları’ aranacak.

Dolarda yaşanan yükseliş altın fiyatlarını da tetikledi. Altının gram fiyatı 157,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 liraya, Cumhuriyet altını da 1.050 liraya yükseldi.