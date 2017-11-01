Dolar 3.83 lirayı, euro 4.45 lirayı aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - ABD ekonomisinde gelişmelerle küresel piyasalarda yükselen dolar yeni güne 3.80 lira düzeyinde başladıktan sonra yükselerek 3.83 lirayı, güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bugün TSİ 21:00\'de açıklanacak faiz kararına odaklanan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump\'ın yarın açıklaması beklenen yeni Fed başkanının kim olacağı konusuna ilişkin haberler de izleniyor. Puyasalarda, faizlerde bir değişiklik yapması beklenmeyen Fed\'in bugünkü açıklamasında \"geleceğe ilişkin ipuçları\" aranacak.

Güne yüzde 0.34 artışla 110 bin 513 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 2.5 artışla 112 bin 890 puana kadar yükseldi.

İki yıllık gösterge tahvilin faizi de dünkü yüzde 12.80 düzeyinden yüzde 12.76\'ya geriledi.

Borsa İstanbul’a nur yağıyor

İş Yatırım’ın, “Borsa İstanbul’a nur yağıyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde, “Dünya borsalarındaki yükseliş hız keserek de olsa devam ediyor” denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Küresel büyümeyi arkasına alan MSCI dünya endeksi yeni zirveler yapıyor.

“Gelişmiş ülke faizlerindeki yükseliş ve jeopolitik riskler tahvil ve döviz piyasalarını etkiliyor. Ancak hisse senetleri kendi liginde top koşturmaya devam ediyor.

“ABD borsaları ve Asya borsaları Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. “Gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 37 ıskontomuz ve güçlü şirket karları borsadaki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

\"Ancak son iki günkü yükseliş sonrasında 110bin seviyesini aşan Borsa İstanbul tehlikeli bir dönemece geldi.

\"Bu seviyenin aşılması için piyasaların Başbakan Yıldırım’ın ABD seyahati sonrası vize krizinin çözüleceğini satın alması gerekiyor.”