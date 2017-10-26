Dolar 3.82'ye yükseldi

Dolar kuru bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından akşam saatlerinde yükselerek 3.82'yi gördü. Euro/Türk Lirası paritesi de 4.47'den işlem görüyor.
Dün gece Alman kamu bankalarının siyasi tansiyon nedeniyle Türk şirketlerine kredilerini kısacağı iddiası dolar kurunu hareketlendirmişti. Piyasalar kapalıyken uluslararası pazarda dolar/Türk Lirası kuru 3.81'e dayanmıştı.
Güne 3.76 seviyesinde başlayan dolar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kararı sonrası önce 3.7850 seviyesine yükseldi, gün sonunda ise 3.82'yi gördü.
Faizlerde değişiklik yapmayan Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 8'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu.