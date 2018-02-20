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Ekonomi

Dolar, 3,80'in üzerini gördü

Suriye rejime bağlı güçlerin Afrin'e girdiği haberleri doları yükseltti

20 Şubat 2018 21:23

Dolar/TL  akşam saatlerinde yükselişini hızlandırarak 3.80'i aştı. Kurda günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. Kur 18:01'de 3.8061'i test etti. 

Suriye ordusunun Afrin'e gireceğine dair haberler dün doların 3.76'nın üzerine yükselmesinde etkili olmuştu. 

Yarın akşam Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Fed'in enflasyon konusundaki görüşleri takip edilecek. 

Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin not değerlendirmesini açıklayacak. Genel beklenti, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunda bir değişiklik olmayacağı yönünde.. 

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