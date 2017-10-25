Dolar 3,80'i gördü

Dolar fiyatları akşam saatlerinde 3,80'i gördü. Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor. Dolar/TL bu akşam uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviye olan 3.80'e ulaştı. Euro ise 4,47 seviyesinde işlem görüyor.

Dün genelde 3.69-3.72 TL bandından dalgalanan dolar, akşam saatlerinde ABD'de açıklanan imalat PMI verisinin doları küresel bazda olumlu etkilemesi ile yükselişe geçti. Dolar fiyatları 25 Ekim akşam saatlerinde 3.80'e kadar yükselere Ekim ayı rekorunu kırdı. Euro da aynı şekilde yükselerek, 4,47 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta gözler Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında olacak. Anketlere göre, faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.