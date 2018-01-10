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Ekonomi

Dolar 3.80'i aştı

Çin'in ABD tahvilleriyle açıklamaları sonrası dolar akşam saatlerinde 3,8032 liradan el değiştirdi

10 Ocak 2018 23:11

2017'nin sonundu 3.75 altına inen  ve  3.73'ü gören son iki gündür yükselişe geçen dolar, akşam saatlerinde 3.80'nin üzerini test etti. Dün 4.50 altına inen Euro ise  bugün yüzde 1.34 artarak 4.5614 liraya çıktı.

Dolar fiyatları yıl sonundan beri süren ve 3.73 liraya kadar inen düşüş grafiğini bu hafta yukarı çevirmişti. Dün 3.75 üzerini gören dolar bugün de yükselerek 3.80 üzerini test etti.

Çinli yetkililerden gelen son dakika haberlerinde, döviz varlıklarının yeniden değerlendirildiği ve ABD tahvilleri daha az çekici bulduğu piyasalara düştü.

Son dakika haberlerinin sonrasında dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında hızla değer kaybederken gelişen ülke paralarında satış baskısı yaşandı ve dolar/TL öğlen saatlerinde 3,8032'ye dek çıktı.

Dolar saat 18:00 itibariyle 3.8028 TL'den el değiştirdi.

Çin, 3,1 trilyon dolarlık döviz rezervine sahip ve bu varlık için yatırım kararları piyasanın dengeleri açısından oldukça hassas. Çin'in elinde 1,19 trilyon dolarlık da ABD tahvili bulunuyor.

Dolar kurunda gidişatın tersine dönmesinde petrol fiyatlarının yeniden yükselmesin de etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan,  Almanya tahvil getirileri Ekim sonundan beri en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Euro da TL karşısındaki kayıpları uluslararası piyasalardan gelen haberler sonrasında toparladı. Dün 4.50 altına inen euro/TL bugün yüzde 1.34 artarak 4.5614 liraya çıktı

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