Dolar 3.79'u, Euro da 4'ü aştı; Merkez Bankası'ndan müdahale geldi

Dolarda küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla dün tarihi zirveyi göre dolar/TL bu sabah 3.72'nin üzerinde güne başladı. Kur ilerleyen saatlerde 3.79 seviyesini geçerek yeni rekor kırdı. Euro ise 4.00 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rekorların ardından Merkez Bankası'ndan likitide hamlesi geldi.

Dolar bu hamle sonrası 3.75 seviyesine geriledi ancak, akşamın ilerleyen saatlerinde dolar yeni rekorunu 3,79 olarak kırdı. Euro da 4,00 seviyesinde devam ediyor.

Merkez Bankası açıklaması

MB'den yapılan açıklamada "Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları ilave likidite sağlanmış olacaktır" dendi.

Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir açılış yapan dolar/TL 3.74 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra gerilemişti.