T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 3.79'u, Euro da 4'ü aştı; Merkez Bankası'ndan müdahale geldi

Dolar 3.75 seviyesine gerilerken, Euro 3.99'dan seyrediyor

10 Ocak 2017 11:32

Dolarda küresel değer kazancı ve lokal endişelerin baskısıyla dün tarihi zirveyi göre dolar/TL bu sabah 3.72'nin üzerinde güne başladı. Kur ilerleyen saatlerde 3.79 seviyesini geçerek yeni rekor kırdı. Euro ise 4.00 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rekorların ardından Merkez Bankası'ndan likitide hamlesi geldi.

Dolar bu hamle sonrası 3.75 seviyesine geriledi ancak, akşamın ilerleyen saatlerinde dolar yeni rekorunu 3,79 olarak kırdı. Euro da 4,00 seviyesinde devam ediyor.

Merkez Bankası açıklaması

MB'den yapılan açıklamada "Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD Doları ilave likidite sağlanmış olacaktır" dendi. 

Haftanın ilk işlem gününde Türk lirası karşısında yukarı yönlü bir açılış yapan dolar/TL 3.74 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra gerilemişti. 

 

ETİKETLER

dolarrekoryeni güne nasıl başladıEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24