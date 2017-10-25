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Ekonomi

Dolar 3.75'i gördü

Küresel piyasalarda dikkatler Fed’in başına kimin geçeceğine çevrildi

25 Ekim 2017 12:23

ABD verilerinin etkisiyle güç kazanan dolar dün akşam 3.75'i gördü. Güne hafif düşüşle başlayan dolar 3.73 - 3.74 seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1274 dolar.

Döviz kuru dün akşam saatlerinden itibaren dalgalı bir seyir izledi. Dün genelde 3.69-3.72 lira bandından dalgalanan dolar, akşam saatlerinde ABD’de açıklanan imalat PMI verisinin etkisiyle 3.7566’ya kadar yükseldi. Saat 08.45 itibariyle dolar 3.7355, Euro ise 4.3965 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı 1274 dolardan satılırken, çeyrek altının fiyatı ise 250 lira.

Bu hafta gözler perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kararında olacak. Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin anketine göre faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.

Küresel piyasalarda ise dikkatler Fed’in başına kimin geçeceğine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için beş adayla görüştükten sonra yaptığı açıklamada karar vermeye “çok, çok yakın” olduğunu belirtti. Trump, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor’ı düşündüğünü belirtti.

Para politikasında daha fazla sıkılaştırma yanlısı bir adayın FED başkanı olması doların değer kazanmasını sağlayacak.

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