"Dolar, 3.72'in üzerinde kalırsa yeni zirve görebilir"

Noorcm Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz dolar kurunun 3.72'nin üzerinde kalıcı olması durumunda yeni zirve görülebileceğini belirtti.

Yılmaz "2017'de gerek devlet iç borçlanma senetlerine, gerek hisse senedi tarafına o kadar para girişine rağmen kurun belli yerlerde düşme konusunda direnç gösterdiğini gördük. Makul bir fiyatlama mı olacak yoksa düşüş sertleşir mi? Burada temel analiz, teknik analiz ve psikoloji ağır basacak diye düşünüyorum. Özellikle 3.72-3.75 üstüne yerleşmiş bir kurun bir kez daha 3.95'in hatırlanmasına neden olacağına dair endişem var" değerlendirmesini yaptı.

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