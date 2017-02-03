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Ekonomi

Dolar 3.70'in de altına indi

Euro da 4 liranın altına indi

03 Şubat 2017 20:05

ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından dolar/TL 3,70'in altına inerek yaklaşık bir ayın en düşüğünü gördü. Euro da 4 liranın altına geriledi. Euro da yönünü aşağı çevirdi ve 4 liranın altına indi.

ABD'de ocak ayında tarımdışı istihdam 227 binle 175 binlik beklentinin üzerinde arttı. Saatlik kazançlar son bir yılda yüzde 2,8'lik beklentiye karşın, yüzde 2,5 artış kaydetti.

Ücretlerin artış hızı enflasyonu etkiliyor, bu da Fed’in faiz artış hızı açısından önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Ücret artışının beklentilerden az olması dolarda aşağı yönü tetikledi. 

Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası dolarda son günlerde düşüş gözleniyor. 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kıran dolar daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.

Sabah açıklanan enflasyon verisinin ardından dolarda belirgin bir hareket yaşanmadı. Enflasyon TÜFE'de yıllık bazda yüzde 9,22'ye yükseldi.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7170 seviyesinin destek, 3,7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtiyordu.

Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmeye devam ediyor.

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