Dolar 3.70'i aştı

ABD'de vergi reformu ile ilgili gelişmelerden destek bularak yükselişe geçen dolar, bugün 3.71'in üzerinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformunun Kongre'de ilerlemesine imkân veren tasarının senatodan geçmesinden destek bulan dolar, global bazda değer kazancı trendini sürdürürken kur da buna paralel olarak yükseldi.

Dün gün içinde bir ara 3,71 üzerini test eden kur, haftanın ilk gününü 3,70 civarında hareket ederek geçirdi.

Dolar/Türk Lirası, bugün 3,71'in üzerinde işlem görüyor. Euro/Türk Lirası ise 4,36 seviyesinde hareket ediyor.