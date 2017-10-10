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Ekonomi

Dolar 3.70 liranın, euro 4.35 liranın altında

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5

10 Ekim 2017 12:12

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - ABD ile vize krizinin patlamasıyla, kısa sürede yüzde 5.0 dolayında tırmanan dolar ve euro, gerginliğin azalmasıyla 3.70 ve 4.35 liranın altına çekildi
ABD\'nin Türkiye\'deki misyonlarında vize işlemlerini askıya almasının ardından 3.78 lira ile Nisan\'dan bu yana en yüksek düzeye yükselen dolar yeni güne 3.68 - 3.69 lira aralığında, 4.4453 lira ile yeni tarihi zirveye çıkan euro da 4.33 - 4.34 lira aralığında başladı.
Vize krizinin etkisiyle dün güne yüzde 3.66 düşüşle 100 bin 324 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'nin kayıpları kısa sürede yüzde 4.67\'ye çıktı ve Endeks 99 bin 271 puana kadar geriledikten sonra biraz toparlanarak, günü yüzde 2.73 düşüşle 101 bin 298 puandan kapattı.
Tahvil bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi de, geçen hafta yükseldiği yüzde 12\'yi de aşarak yüzde 12.51 düzeyine tırmandı.

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