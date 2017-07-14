Dolar 3,57 bandında seyrediyor

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,57 civarında seyrediyor.

Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle dolar/TL'yi bir haftada 3,50'li seviyelerden 3,65'e yaklaştıran satış baskısının ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın açıklamalarıyla terse dönmesiyle birlikte dolar/TL gerilediği 3,57 civarında seyrediyor.



Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL'de geçen hafta pazartesi günü başlayan satış baskısı çarşamba günü itibarıyla terse döndü ve TL 24 saatte dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazandı.



Yellen'in konuşması sonrası ABD'nin sıkılaştırma adımlarının "oldukça yavaş" gerçekleşeceği beklentisi kurdaki düşüşte belirleyici oldu.



Bankalararası piyasada dolar 3,56-3,57, euro da 4,06-4,07 bandında hareket ediyor.