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Ekonomi

Dolar 3.56'yı aştı

Euro'da 4 liranın üzerinde seyrediyor

03 Temmuz 2017 21:20

Cuma günü 3.51-3.53 bandında dalgalanan Dolar/TL  yeni haftaya hafif düşüşle 3.51 seviyelerinden başladı, kur enflasyon verisinin ardından dolar endeksindeki yükselişle kademeli artışını sürdürerek 3.56'yı aştı, euro ise 4.04 TL'nin üzerine çıktı. 

ABD'de akşam saatlerinde açıklanan ve Ağustos 2014'ten beri en yüksek seviyeye çıkan ISM imalat verisinin ardından dolar kazançlarını sürdürdü. 

TL %1'i aşan kayıpla Bloomberg'in takip ettiği 24 gelişen ülke para birimi arasında dolara karşı en fazla düşen para birimi oldu. 

Bu hafta yurtiçi ve yurtdışı piyasaların veri takvimi yoğun..Bugün yurtiçinde Haziran enflasyonu açıklandı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında % 10.90'a gerilerken, aylık enflasyon % 0.27 azaldı. Enflasyon Mayıs'ta aylık %0.45, yıllık %11.72 artmıştı. 

Türkiye imalat PMI ise Haziran'da 54.7'ye yükselerek 43 ayın zirvesine çıktı. 

Çarşamba günü Fed'in Haziran ayı toplantısına ilişkşn tutanaklar, Cuma günü de Haziran ayı tarım dışı istihdam verileri izlenecek.

İnfo Yatırım FX Araştırma Uzmanı Cem Gönen Bloomberg HT'ye kurun 3.48-3.54 bandına sıkıştığını belirterek "Kısa vadede yukarı hareketlerde ilk aşamada 3.54-55 direnci önemli olacak, bu seviyenin üzerine çıkarsa haftanın devamında ABD verilerinin de etkisiyle 3.58-3.60'a doğru hareketlenme görebiliriz." diye konuştu.

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