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Ekonomi

Dolar 3.50 liranın altında

İstanbul, 21 Ağustos (DHA) – Dolar, 27 Haziran’dan bu yana ilk kez en düşük seviyesine gerileyerek 3

21 Ağustos 2017 19:38

İstanbul, 21 Ağustos (DHA) – Dolar, 27 Haziran’dan bu yana ilk kez en düşük seviyesine gerileyerek 3.50 liranın altına indi.
Yeni haftaya 3.51-3.52 liradan başlayan kur 3.50\'nin altına geriledi. 3.4989 liradan işlem gören dolar karşısında Türk lirasının en çok değer kazanan para birimi oldu. Piyasalar, Jackson Hole toplantısını beklerken ve Fed Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi\'nin konuşmalarına odaklandı. Draghi\'nin konuşmasında vereceği parasal genişleme mesajlarının, piyasalar için belirleyici olacak. 
Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi de 106 bin 800 puan seviyesinde başladığı haftanın ilk gününde 108 bin 843 puana kadar yükselerek yüzde 1.43 değer kazandı. BİST 100 endeksi saat 16.30 sıralarında 108 bin 500 seviyelerine geriledi.

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