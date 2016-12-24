Dolar 3.50-3.51 bandında dalgalanıyor

Dün gün içinde 3.50-3.51 bandında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde de bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.



Noel tatilinin yaklaşmasıyla piyasalarda azalan hacimler kurun yatay seyretmesinde etkili oluyor. Dolar 3,5080 liradan güne başlamasının ardından saat 12:38'de 3.5103'te seyrediyor.



ICBC Türkiye Başekonomisti Ayşegül Aykol Kocabaş, Bloomberg HT'deki Akıllı Para programında kur üzerinde risklerin devam ettiğini söyledi. Kocabaş, "Kurda beklenmeyen seviyeye gelmiş olduk. Önümüzde sene için kur tahminlerimiz revizyon aşamasında. Yılın ilk aylarını görmek gerek çünkü önümüzde belirsizlikler var. Yaşanan negatif beklentilerin çoğu da fiyatlara girdi. Ama sonuç olarak kur üzerindeki risk devam ediyor, bu anlamda beklentilerin biraz daha yumuşayıp yumuşamayacağı önemli olacak" değerlendirmesini yaptı.