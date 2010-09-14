-DOLAR, "YEN"İLDİ TOKYO (A.A) - 14.09.2010 - ABD Doları, Japon Yeni karşısında son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Doların değeri, Tokyo piyasasında 83,30 yenin altına indi. ABD Doları, 8 Eylül'de 83,35 yene gerilemişti. Güçlü yen, Japonya'da deniz aşırı ülkelere ticaret yapan ihracatçı firmaların karını eritiyor. Japonya Maliye Bakanı Yoshihiko Noda, yenin daha fazla değer kazanması durumunda hükümetin müdahalesinin gerekli olabileceğini belirterek, döviz piyasasını yakından takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.