Dolar 3.48'in altını gördü

Pazartesi günü 2 ay sonra ilk kez 3.50’nin altına gerileyen, dün akşam saatlerinde sert düşüşle 3.47’ye indi. Güne de bu seviyelerden başlayan dolar saat 10.00’dan sonra 3.48’e yükseldi.

Bloomberg HT’ye konuşan Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan TL’nin diğer yüksek getirili gelişen ülke para birimlerindeki güçlenmeye paralel hareket ettiğini belirterek “Neredeyse ABD 10 yıllık tahvil getirisi kadar reel faizimiz var. Bu bizi “yüksek getirili” bir piyasa yapıyor ve yüksek getiri arayışındaki yabancı ilgisinin TL varlıklara artmasını sağlıyor. Bayram tatili öncesinde yerlilerin TL talebindeki artış da yine kurdaki düşüşte etkili olan bir başka unsurdur” yorumunda bulundu.

Yurt içinde bugün konut satışları, ABD’de 2. el konut satışları verisi takip edilecek.

ABD’nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole’da geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısı da bugün başlıyor.