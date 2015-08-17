T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Dolar 3,35'i görebilir'

TD Securities'in Gelişen Piyasa Stratejisti Cristian Maggio, kısa vadede dolardaki artışın süreceğini söyledi

17 Ağustos 2015 14:03

Son dönemde artan siyasi belirsizlik nedeniyle dolar karşısında rekor seviyelere gerileyen Türk Lirası'nda değer kaybı beklentileri artıyor. TD Securities'in Gelişen Piyasa Stratejisti Cristian Maggio,dolar/TL'nin kısa vadede 3, 4 ila 10 ay içinde ise 3.30-3.35 seviyelerine çıkabileceği tahmininde bulundu.

Gelişen piyasalara ilişkin bir rapor yayınlayan Maggio, erken seçim ihtimalinin yüzde 50'nin üstüne çıktığını düşündüklerini kaydetti.

TL'deki düşüşün temel sebebi olarak 7 Haziran'dan bu yana artan siyasi belirsizlik ve yaşanan terör olayları oldu. TL dün tek koalisyon ihtimali olarak değerlendirilen AK Parti ile CHP arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada erken seçimin tek ihtimal haline geldiğini ifade etti.

Dolar/TL seçimden bu yana yüzde 5'e yakın yükselirken, TL'nin yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 17 seviyesinde.

ETİKETLER

dolarekonomipiyasaCristian MaggioTD Securities

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24