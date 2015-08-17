'Dolar 3,35'i görebilir'

Son dönemde artan siyasi belirsizlik nedeniyle dolar karşısında rekor seviyelere gerileyen Türk Lirası'nda değer kaybı beklentileri artıyor. TD Securities'in Gelişen Piyasa Stratejisti Cristian Maggio,dolar/TL'nin kısa vadede 3, 4 ila 10 ay içinde ise 3.30-3.35 seviyelerine çıkabileceği tahmininde bulundu.

Gelişen piyasalara ilişkin bir rapor yayınlayan Maggio, erken seçim ihtimalinin yüzde 50'nin üstüne çıktığını düşündüklerini kaydetti.

TL'deki düşüşün temel sebebi olarak 7 Haziran'dan bu yana artan siyasi belirsizlik ve yaşanan terör olayları oldu. TL dün tek koalisyon ihtimali olarak değerlendirilen AK Parti ile CHP arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün yaptığı açıklamada erken seçimin tek ihtimal haline geldiğini ifade etti.

Dolar/TL seçimden bu yana yüzde 5'e yakın yükselirken, TL'nin yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 17 seviyesinde.