'Dolar 3,15'e yükselebilir'

Son dönemde hızla inip çıkan dolar kuru için yatırım bankası Goldman Sachs’dan da bir tahmin geldi: 3,15 TL

Dünyaca ünlü Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs, son Türkiye raporunda piyasa tahminlerine yer verdi. Goldman Sachs dolar kurunda son dönem görülen toparlanmanın geçici olduğunu ve kurun önümüzdeki 12 ay sonunda 3,15 TL seviyesine çıkmasını beklediğini açıkladı.

Türk analistin raporu

Goldman Sachs ekonomisti Ahmet Akarlı tarafından yazılan rapora göre, geçen hafta TL'nin diğer gelişmekte olan ülkelere göre negatif ayrışmasında görülen toparlanma "Esas olarak Haziran seçimlerinin yumuşak sonuçlar doğuracağına dair artan beklentilerden kaynaklanan teknik bir gevşemeydi." İfadesiyle özetlendi.

Piyasalardaki sandık etkisi

Bankanın TL konusunda uzun vadeli temkinli duruşunu koruduğu belirtilen raporda, para biriminin bir yıl sonra 3,15 TL seviyesinde olmasının beklendiği vurgulanıyor. Dolar karşısında bu yıl yüzde 10'a yakın değer kaybeden Türk lirası, geçen haftanın en çok değer kazanan para birimi olmuş ve yüzde 4 değer kazanmıştı. Goldman Sachs'a göre, sandıktan piyasalar açısından olumlu algılanacak bir sonucun çıkma olasılığı daha yüksek, ama kesin değil. Raporda, "Anket sonuçları olumsuz sonuçların da mümkün olduğunu gösteriyor" diyor.