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Ekonomi

"Dolar, 3,15'e çıkabilir"

Dolar, dün 2.98'i aşmıştı

12 Aralık 2015 14:29

Societe Generale, bugün 2,96 seviyelerinde olan doların iki hafta içinde TL karşısında 3,15'e çıkacağı tahmininde bulundu.

Bloomberg News'de yer alan habere göre, bankanın gelişen piyasalar strateji direktörü Bernd Berg, Fed'in önümüzdeki hafta yapması beklenen faiz artırımının gelişmekte olan ülkelerde "yıkıcı sermaye akımları" tetikleyeceğini ve Türk lirasının da en kırılgan para birimlerinden biri olduğunu söyledi.

Berg, "Liradaki oynaklığın bu makro ortamda yükselmesini ve dolar kurunun önümüzdeki iki hafta içinde 3,15 seviyesine düşmesini bekliyoruz" dedi.

Yıl sonu nedeniyle piyasada hacimler oldukça azalırken; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklenen gelecek haftaki toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasalardaki baskı devam ediyor. Fed toplantısına doğru global olarak da dolardaki güçlenmenin devam ettiği görülüyor.

Analistler, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-126 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantısında 2006'dan bu yana ilk faiz artırımı kararı çıkma olasılığını yüzde 76 olarak görüyor.

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