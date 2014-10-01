Dolar 31 Ocak'tan sonra ilk kez bu seviyeyi gördü

Almanya imalat sektöründe 15 ay sonra ilk kez daralmaya işaret eden verilerin ardından euro-dolar karşısında değer kaybetti. Ardından dolar yine TL'ye karşı değer kazandı ve 31 Ocak'tan sonra ilk kez 2.2930 TL'ye ulaştı.

Almanya imalat PMI verisinin sektörde 15 aydır ilk kez daralmaya işaret etmesi ardından euro/dolar paritesindeki gerilemeye paralel dolar/TL 31 Ocak'tan beri en yüksek olan 2.29 seviyesini aştı.

Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül'de nihai 49.9 ile beklentilerin altında bir değer aldı ve sektörde 15 aydır ilk kez daralma gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler, Almanya'da imalat sanayi PMI'ın 50.3 ile Eylül ayı öncü verisiyle aynı seviyede açıklanmasını bekliyorlardı.

Bu sabah saat 08.46'da 2.2840-2.2855 seviyesinde olan dolar/TL, Almanya verisinin ardından 2,2930'a kadar yükseldi. Dolar saat 11:55 itibariyle 2,2875 TL'den işlem görüyor.

Fitch ve enflasyon bekleniyor

Öte yandan Fitch’in Türkiye kredi notu açıklayacak olması piyasaların radarında yer alıyor. Uzmanlar Fitch’in; yavaşlayan büyüme, politik iklim ve dış finansman ihtiyacı gibi olumsuz faktörlerden bahsetse de BBB- notuyla “yatırım yapılabilir” kategorisindeki Türkiye’nin notunda değişiklik yaşanmayacağını savunuyor. Bu gerçekleşirse TL varlıklarında son haftalarda oluşan değer kaybının bir bölümünün toparlanacağı dile getiriliyor. Cuma günü enflasyon rakamları da takip edilecek.

Diğer para birimleri karşısında da yükselişte

Dolar yen karşısında bugün altı yılın en yüksek seviyesinde işlem görürken, Euro karşısında ise iki yılın zirvesine yakın seviyede. Piyasa uzmanları ABD verilerinin Fed'den erken faiz artışı beklentilerini destekleyecek şekilde gelmeye devam etmesi halinde doların yen karşısında daha da güç kazanmasını bekliyorlar. Tokyo'daki Barclays stratejisti Shinichiro Kadota, "Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi faiz artırım beklentilerini yükseltebileceği için önemli olacak" dedi.