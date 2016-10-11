Dolar 3.08'i aştı

İstanbul serbest piyasada dolar 3,0790, Euro 3,4260 liradan güne başladı. Dolar günü 3,0890 ile kapatırken Euro da 3,4173 liradan günü kapattı.

Dün, Dolar/TL 3.0775'e kadar yükselerek 25 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmişti.

Bugün ise kur güne 3.07 seviyesinden başladı. Dolar/TL sonrasında bankalararası piyasada 3,08 seviyesinin üzerini gördü. Kur saat 9.18 itibariyle 3,0795 seviyesinden işlem gördü. Saat 11.19'a gelindiğinde ise kur 3,0883 seviyesini test etti.

Saat 14.57 sularında ise dolar 3,0836'dan işlem görüyor.

Dolar 20 Ağustos tarihinde 3.0973'le tarihinin zirvesini görmüştü.

Rekor 3,0970 TL

Dolar/TL'de tarihi rekor darbe girişiminin hemen sonrasında 20 Temmuz'da 3,0970 ile test edilmişti. Dün 3,0775'e kadar yükselerek 25 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi test eden dolar/TL günü 3,07'nin hemen üzerinde tamamlamıştı.