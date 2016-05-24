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Ekonomi

Dolar 4 ayın zirvesini gördü, Euro da güne yükselişle başladı!

Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında 0.25-0.50 puan dolayında indirim yapması bekleniyor

24 Mayıs 2016 12:07

Türkiye'de piyasaların yeni kabine ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararının birlikte fiyatlamasıyla, dolar 3 seviyesinin üzerine çıktı. Dolardaki artışın gerisinde, ABD'de faiz artırımlarının Haziran'da yeniden başlayacağı beklentisi de bulunuyor.

Güne 2.99 liranın hemen üzerinde başlayan ABD para birimi, erken işlemlerde 3.0021 liraya kadar yükseldi ve 3.0 liranın üzerinde hareket etmeye başladı.

Euro da 3.3650 liranın üzerine yükseldi. Uzun aradan sonra ilk faiz artırımını geçen Aralık ayında yapan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da yapacağı toplantıda faiz artırımlarına yeniden başlayacağına ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Türkiye'de de Mayıs toplantısını bugün yapacak olan Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında 0.25-0.50 puan dolayında indirim yapması bekleniyor.

Merkez Bankası, Nisan toplantısında faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizini yüzde 7.25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 7.5'te tutarken, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini 0.50 puanlık indirimle yüzde 10'a çekti. 

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