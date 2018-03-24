"Dolar 3 milyon 190 bin defa sert düştü; yarın öbür gün 5 liraya da geriler!"

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türk Lirası'nın Yeni Türk Lirası'na geçtiği dönemden bu yana dolar hakkında yapılan "sert düşüş" haberlerini ti'ye aldı. Özdil, "Google'a girin, “dolar sert düştü” yazıp arayın, 3 milyon 190 bin sonuç çıkıyor" diyerek, "Yarın öbür gün piyasada daha da olumlu bazı gelişmeler olur, sert düşerek 5 liraya geriler… E hep beraber olumlu karşılarız artık" ifadesini kullandı.

Özdil'in "Dolar sert düştü" başlığıyla (24 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

TL'den YTL'ye geçildi, piyasada çok olumlu karşılandı. Asrın liderimiz “paramıza itibar kazandıracağımıza dair söz vermiştik, alınterimizin semeresi ortaya çıktı” dedi, dolar sert düştü, 1.3 liraya geriledi.

*

YTL'den gene TL'ye geçildi, piyasada çok olumlu karşılandı. Asrın liderimiz “yıllar yılı paramızın değer kaybetmesinden şikayetçiydik, şimdi hamdolsun paramızın değer kazanmasından iftihar ediyorum” dedi, dolar sert düştü, 1.4 liraya geriledi.

*

Liradan altı sıfır atıldı, piyasada çok olumlu karşılandı. Asrın liderimiz “paramızın değeri neredeeen nereye geldi, eskiden tuvalete bir milyon liraya gidiliyordu be, şimdi artık bir liraya gidiliyor, biz işte buyuz” dedi, dolar sert düştü, 1.5 liraya geriledi.

*

Jöleli'nin “bir dolar bir lira olacak” demesi, piyasada çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 1.6 liraya geriledi.

*

TL'nin simgesi tanıtıldı, piyasada çok olumlu karşılandı. Törende konuşan asrın liderimiz “paramızın artık tıpkı dolar gibi, euro gibi bir simgesi var, simgemizin çıpaya benzemesi, paramızın güvenli bir liman olduğunu vurguluyor, paramızın artık haysiyeti var, paramız bağımsızlığı, gururu ve onuru temsil ediyor, paramız şahlanıyor, küresel bir aktör olarak öne çıkıyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık cüzdanındaki parasıyla gurur duyuyor, iktidarımızın özetini paramızın itibarında görmek mümkündür” dedi, dolar sert düştü, 1.7 liraya geriledi.

*

Merkez bankası başkanımızın “TL'yi aslanlar gibi koruyacağız, dövizin belini kıracağız, dolar yıl sonunda 1.9 lira olacak” demesi, piyasada çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 2.2 liraya geriledi.

*

Ekonomi bakanımızın “dolarla oynayanın elleri yanacak, ellerinde patlayacak, bu ülkenin aslanlar gibi lideri var” demesi, piyasada çok olumlu karşılandı, dolar aslanlar gibi düştü, 2.3 liraya geriledi.

*

Asrın liderimizin “bakın çok açık ve net söyleyeyim, dolara yatırım yapanlar yaya kalabilir” demesi, piyasaya güven verdi, çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 2.4 liraya geriledi.

*

Asrın liderimizin “sakın dolar alarak köşeyi dönerim gibi bir yaklaşım içine girmeyin, duvara çarparsınız” demesi, piyasaya özgüven verdi, çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 2.5 liraya geriledi.

*

Asrın liderimizin ekonomi bakanımız ve merkez bankası başkanımızla birlikte toplantı yapması, piyasada çok olumlu karşılandı. Asrın liderimizin “işi tatlıya bağladık” demesi üzerine, dolar sert düştü, 2.6 liraya geriledi.

*

Asrın liderimizin “hatırlarsınız bir ara dolar kurunu dillerine dolamışlardı, şimdi bakın gördünüz, kurlar dengeye oturdu” demesi, piyasada çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 2.7 liraya geriledi.

*

Asrın liderimizin “dolar kurlarının dengeye oturduğunu söylemiştik” demesi, piyasada daha da olumlu karşılandı, dolar daha sert düştü, 2.8 liraya geriledi.

*

Başbakanımız Binali beyin “dolardan bize ne, dolsa ne olur dolmasa ne olur, biz kasaya dolana bakalım” demesi, sadece yerli piyasalarda değil, uluslararası piyasalarda bile çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 2.9 liraya geriledi.

*

Asrın liderimiz “her gittiğim davette, her katıldığım nikahta söylüyorum, en az 3 diyorum, hanım kardeşlerime sesleniyorum, ben en az 3 tavsiye ediyorum” dedi. Başka bir mevzuda konuşmuştu ama, bu defa tam olarak denk getirmişti… Dolar en az 3 lira oldu!

*

Asrın liderimizin “malum dolar fiyatı düştü, Rusya'yla alışverişlerimizde lira ve ruble kullanırsak, dolar daha da düşer” demesi, hem yerli piyasada hem Rus piyasasında çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 3.1 liraya geriledi.

*

Asrın liderimizin “biliyorsunuz dolar kuru kendini korudu, çok yükselecek, patlayacak diyenler, beklenen neticeyi alamadılar, böyle bir durum söz konusu olmadı” demesi, hem yerli hem Amerikan piyasalarında olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 3.2 liraya geriledi.

*

Hükümet sözcümüzün “dolar kuru bizdeki nedenlerden ötürü değerlenmiyor, sebebi biz değiliz, telaşlanacak bir durum olmadığını söylemek isterim” demesi, piyasanın yüreğine su serpti, çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 3.3 liraya geriledi.

*

Bunun üstüne, ekonomi bakanımızın “dövizdeki durumun geçici olduğunu hep beraber göreceğiz, aşırı değerli dolar ABD ekonomisi için iyi değil, bizim ekonomimiz iyi durumda” demesi, piyasada daha çok olumlu karşılandı, dolar sert düştü, 3.6 liraya geriledi.

*

Varlık Fonu kuruldu, piyasada çok olumlu karşılandı. Asrın liderimiz tane tane izah etti, “ne yapmış oldu varlık fonu, Türkiye ekonomisine güç katmış oldu, tutup eleştiriyorlar, o kadar cahiller ki anlamıyorlar, nitekim varlık fonunun ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüş başladı, ben inanıyorum ki 3.50'nin de altına düşecek” dedi, nitekim cahil dolar sert düştü, 3.8 liraya geriledi.

*

(Okuduğunuz satırların tamamı sayın haysiyetli basınımızdan derlenmiştir.)

*

(Lütfen Google'a girin, “dolar sert düştü” yazıp arayın, 3 milyon 190 bin sonuç çıkıyor. Sayın basınımız 3 milyon 190 bin defa dolar sert düştü başlığını kullanmış… “Dolar düştü” yazıp arayın, 11 milyon 500 bin sonuç çıkıyor!

2 milyon 250 bin “dolar çakıldı”

başlığı var!)

*

Ve dün itibariyle, sanırım Türkiye ekonomisine güç katan ve piyasada olumlu karşılanan bazı gelişmeler oldu ki, cahil olduğumuz için kavrayamadığımız sebeplerle dolar sert düştü, 4 liraya geriledi.

*

Yarın öbür gün piyasada daha da olumlu bazı gelişmeler olur, sert düşerek 5 liraya geriler… E hep beraber olumlu karşılarız artık.