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Ekonomi

Dolar 3 lirayı geçti!

Analistler, dolar/TL'nin 3,00 psikolojik direnç seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda volatilitenin artabileceğini ifade ediyor

29 Eylül 2016 15:50

Dolar/TL uluslararası piyasalarda doların gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel yüzde 0,7 prim yaparak 3,0005'e yükseldi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu 'yatırım yapılabilir' seviyesinden 'durağan' seviyesine düşürmüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, uluslararası piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı yükselişe geçmesine paralel artan dolar/TL, en yüksek 3,0005'i gördü. Saat 12.05 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,55 yükselişle 2,9960'tan alıcı bulurken, Euro/TL yüzde 0,6 primle 3,3630, sterlin/TL de yüzde 0,40 yükselerek 3,8950'den işlem görüyor.

Dün gün içinde 2,9892'ye kadar çıkan dolar/TL, bu seviyelerde tutunamayarak günü 2,9780 seviyesinden tamamlamıştı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, Güney Afrika, Hindistan başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesiyle çıkışa geçti.

Analistler, petrol fiyatlarının dünkü hızlı yükselişine karşın risk iştahının belirgin bir artış göstermediğini ve dolar endeksinin yatay bir seyir izlediğini belirtiyor. ABD, 2 ve 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin de iki gündür yükseliş eğiliminde hareket ettiğine dikkati çeken analistler, dolar/TL'nin 3,00 psikolojik direnç seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda volatilitenin artabileceğini ifade ediyor.

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