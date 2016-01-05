Dolar 3 liraya dayandı

Dolar, 15 Aralık'tan bu yana en yüksek seviye olan 2.99'u aştı. Dolar/TL paritesindeki yükselişin nedeni olarak, diğer para birimlerine karşı son dönemde gösterdiği güçlü seyir, Suudi Arabistan ve İran arasındaki idam krizinin yarattığı gerginlik, yüksek enflasyon rakamları gösteriliyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; bu sabah saat 09:04'te 2.9630/2.9631 seviyesinde olan dolar/TL, 2.9915'e kadar yükseldikten sonra saat 12:26 itibariyle 2.9874/2.9880 seviyesinden işlem görüyor.

Suudi Arabistan'ın, Şii din adamı Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişiyi idam etmesinin ardından, İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına saldırılar olmuş; Suudi Arabistan bu gelişme üzerine İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Bahreyn ve Sudan da bir gün sonra İran ile diplomatik bağlarını kestiğini açıklarken, Birleşik Arap Emirlikleri de İran ile ilişkilerin seviyesini düşürdü. Öte yandan Kuveyt de İran'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Söz konusu gelişmeler petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, iki ülke arasındaki gerginliğin bölgeyi tümüyle olumsuz etkileyebileceğinden de endişe ediliyor.

TCMB etkili olacak

Öte yandan TL, yüksek enflasyon gibi kendi dinamikleri nedeniyle de olumsuz etkilenirken, analistler önümüzdeki günlerde TCMB'nin duruşunun kur üzerine belirleyici olacağını belirtiyor.

Dolardaki yükselişin etkisiyle, Borsa İstanbul'da da kayıplar arttı.

Borsa İstanbul, yüzde 1,35 düşüşle 69 bin 500 puandan işlem görüyor.

Global olarak risk iştahında azalma görülen yeni yılın ilk günlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olumsuz bir seyir izleyen TL, enflasyon gibi kendi dinamikleri nedeniyle dün en çok kaybeden para birimlerinden biri olurken, analistler önümüzdeki günlerde TCMB'nin duruşunun kur üzerine belirleyici olacağını belirtiyor.

"TL'nin duyarlılığı yüksek kalacak"

ING Bank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, "Düne göre bu sabah küresel risk algısı kısmen azalmış gibi görünse de 19 Ocak'taki PPK toplantısı öncesinde TL'nin küresel piyasalardaki olası hareketlere duyarlılığının yüksek kalacağını söyleyebiliriz. İran-Suudi gerginliği nedeniyle destek bulan petrol fiyatları da yakından izleniyor. Dolar/TL 2.96 seviyesinin üzerinde tutunacak olursa, 2.98 direnci önem kazanır. TCMB toplantısı öncesinde TL, küresel risk iştahındaki dalgalanmalara karşı hassas kalmayı sürdürecek" dedi.

Enflasyon, TL'nin değer kaybı ve gıda fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle 2015 yılını piyasa ve Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerinin üzerinde yüzde 8.81 seviyesinde tamamlarken, son zamların ardından 2016 yılı enflasyon beklentileri yukarı revize ediliyor.