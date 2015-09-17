Dolar 3 liranın altında, gözler Fed'de

Türk Lirası'nın dün gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel dolar karşısında değerlenmesi ardından kur güne 3.00 seviyesinin hemen üzerinde başlarken, piyasalar bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak olan Fed toplantısını bekliyor.

Dün 2.9985'e kadar geriledikten sonra saat 17.44'te 3.0030/3.0039 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0913'te 3.0011/3.0034 seviyesinden işlem görüyor.



Dün aynı saatte 3.1978/3.1998 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1950/3.1979, 3.3934/3.3959 seviyesinde olan euro/TL ise 3.3888/3.3925 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, ABD'den dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların Fed tarafından faizlerin bugün artırılacağına dair beklentilerini azaltmasıyla Asya işlemlerinde baskı altında kaldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Fed'in kararına ilişkin halen kafa karışıklığı yaşanırken, analistler olası bir faiz artırımında piyasaların ilk olarak sert olumsuz bir tepki verebileceğini ancak açıklamanın tonuna da bağlı olarak sonrası için belirsizlik azalacağından baskının hafifleyebileceğini belirtiyor. Bu çerçevede Fed'in yapacağı tahminler ve vereceği mesajlar da piyasalar üzerinde belirleyici olacak.



İstanbul Analytics'den Atilla Yeşilada, "Bizce 15 baz puanlık bir artış Fed'in hem artık iyice zamanı gelen parasal sıkılaştırmayı başlatıp rahatlaması, hem de piyasalara çok güçlü bir şekilde bundan sonra atılacak adımların ılımlı olacağı mesajını vermesi için ideal bir yöntem" dedi.



Fed faiz artırmasa ya da ilk faiz artırımı fiyatlara tam olarak yansımış olsa dahi gelişmekte plan piyasalarda kalıcı bir ralli öngörmek için çok erken olduğunu söyleyen Yeşilada, "Çin ekonomisi hala sağlam bir büyüme patikasına oturamadı. Petrol fiyatları ise düşüyor. Gelişmekte olan ülkelerin sıcak para cezbedecek bir hikayesi yok. Fed'den gelecek olumlu haberler dip yapılmasına yardımcı olur, ama çıkışı başlatacak ivmeyi sağlamaz" dedi.

Türkiye'nin gelişmekte olan piyasalar ortalamasının çok gerisinde kaldığını söyleyen Yeşilada, "Fed'den iyi haber gelmesi durumunda, 1-2 hafta sürecek bir ralli mümkün. TCMB TL'de ralliyi kullanarak her türlü parasal sıkılaştırma hamlesini erteleyecektir. Fakat, politik risk gözle görülür ölçüde yükseliyor. En geç Ekim başında piyasaların Fed'den gelen ivmeyi unutup, bir kez daha yerel gündeme odaklanması şu anda en olası senaryo.



Faizlerin artırılacağına dair beklentiler Eylül ayı üzerine yoğunlaşsa da emtia fiyatlarının düşmesi, ABD enflasyon rakamlarının beklentinin altında kalması ve Çin'deki yavaşlamanın küresel ekonomi üzerinde soğuk duş etkisi yaratmasıyla beraber faiz artışının Aralık ayına ertelenmesi mümkün görünüyor.



Fed'in dokuz yılın ardından artırım sinyali verdiği yıl ortasından bu yana gelişen piyasa para birimleri değer kaybetti, hisseler geriledi ve tahvil faizleri istikrarlı bir şekilde yükseldi. Bu hafta faiz artırımı yapılması durumunda da gelişen piyasalar bundan sert darbe alabilir. Reuters anketine katılan 17 ekonomistin yalnızca yedi tanesi Fed'in bu hafta faiz artırmasını bekliyor.