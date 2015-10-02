Dolar 3 liranın altında

Dolar/TL ABD istihdam verisi ile sert dalgalandıktan sonra aşağı yönlü bir seyir izledi. Dolar, 17.44 itibariyle 2,9910 seviyesine kadar geriledi.

Türkiye piyasalarının bayram nedeniyle kapalı olduğu geçen hafta Perşembe günü 3.0750 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, dün 3.0100'a kadar gerilese Suriye endişeleriyle güne 3.0320/3.0330 seviyesinden başladı. Veri öncesi 3.0250 civarında işlem gören dolar/TL veri ardından 3.0200 ile 3.0374 ile arasında sert dalgalandıktan sonra saat 1739 itibarıyla 22 Eylül'den beri en düşük olan 2.9980/2.9990 seviyesine geriledi.



Aynı saatte sepet bazında TL 3.1903/3.1916, euro/TL ise 3.3823/3.3843 seviyesinden işlem gördü.

Suriye'deki savaşın gittikçe küresel bir hal almasının yarattığı baskı ve gelişmekte olan piyasa büyüme beklentilerinin düşük kalması nedeniyle güne yükselişle başlayan dolar/TL, ABD istihdam verisi ardından önce dalgalandı, sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 142,000 ile beklentilerin çok altında artarak ekonominin Fed'in faiz artırmasına imkan verecek kadar güçlü olmadığına dair endişe yarattı.

ABD'de işsizlik oranı ise yüzde 5.1 ile yedi buçuk yılın en düşük seviyelerinde kaldı ve beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Ağustos ayına ait tarım dışı istihdam artışı da 173,000'den 136,000'e revize edildi.

Bu rakamlar son bir yıldan uzun bir sürenin en düşük iki aylık istihdam artışına işaret ederken, Çin öncülüğünde yaşanan küresel yavaşlamanın ABD'nin ekonomik gücüne de darbe vurduğu kaygılarını güçlendirebilir.

ABD faiz vadeli işlemlerine göre beklentilerin altında kalan verinin ardından Fed'in Aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 44'ten yüzde 30'a gerilerken, işlemcilerin ilk faiz artırım tarihine ilişkin beklentileri de Ocak 2016'dan Mart 2016'ya ötelendi.

Öte yandan Ağustos'ta beklenen fazla gerileyen ABD fabrika siparişleri de kurdaki düşüşü destekleyen bir diğer gelişme oldu.



Suriye krizi



Lübnanlı kaynaklara göre İran'a bağlı yüzlerce asker Suriye'ye ulaşarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetine destek için gerçekleştirilecek büyük kara harekatına katılırken, Suriye'deki savaş gittikçe bölgesel ve küresel bir hal alıyor.



Rus savaş uçakları muhaliflerin açıklamalarına göre saldırıların ikinci gününde ABD istihbarat ajansı CIA tarafından eğitilen muhaliflerin kamplarını hedef alırken, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk defa Washington ve Moskova'yı Ortadoğu'da karşı karşıya getirdi.



Lübnanlı iki kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre yüzlerce İranlı asker Suriye'ye silahlarıyla birlikte gelerek büyük bir savaş başlangıcı hazırlığına giriştiler. İranlı askerlerin Esad'ın Lübnan'daki Hizbullah müttefikleri ve Irak'tan gelecek olan diğer Şii milislerle destekleneceği, Rusya'nın ise hava desteği vereceği belirtiliyor.

Tahvil/bono'da ihaleler bekleniyor



Gelişmekte olan piyasalara yönelik iyimserlik sayesinde tahvil/bono piyasasında getiriler son bir kaç günde aşağı yönlü bir seyir izledi. Ancak bankacılar önümüzdeki hafta yapılacak ihalelerin piyasada baskı yaratmayı sürdürdüğünü piyasada aşağı yönün sınır olduğunu belirtiyorlar.



Hazine önümüzdeki hafta iki ve 10 yıllık gösterge tahviller de dahil olmak üzere beş ihale düzenleyecek. Eylül ayı programını haftanın ilk gününde tamamlayacak olan Hazine toplam 9.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 5.7 milyar TL'si piyasadan toplam 7 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlıyor.



Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 12 Mart 2025 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde ortalama yüzde 10.94 valörde son işlemde yüzde 10.91 oldu. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.91 valörde son işlem yüzde 10.92 oldu.



İki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.46 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.46 valörde son işlem yüzde 11.41 oldu.