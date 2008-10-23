Dolar 3 günde yüzde 10 arttı

Dolar son üç günde yüzde 10 artarak 1.67 YTL’yi aştı. Asya borsalarındaki düşüş devam ediyor.



Borsa düşüşle başladı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 132,87 puan düşerek 25.491,40 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede 0,52 oranında değer yitirdi.



Dolar'da Haziran 2006'ya dönüş



İstanbul serbest piyasada dolar 1,6970 YTL, euro 2,1700 YTL'den güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,6750 YTL'den alınan dolar 1,6970 YTL'den satılıyor. 2,1500 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1700 YTL olarak belirlendi.

Böylece döviz 2006 yılı Haziran ayı sonlarındaki seviyelerine tekrar geri gelmiş oldu.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6400 YTL, euronun satış fiyatı ise 2,1060 YTL olmuştu.



Tahvil, Döviz, Parite



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören yeni gösterge kağıdı 23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.15 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,04'e, bileşik getirisi yüzde 23,28'e çıktı.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 23,95, bileşik getiri yüzde 22,32 olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,6850 YTL, en yüksek fiyat 1,6890 YTL, satışta en düşük fiyat 1,6940 YTL, en yüksek fiyat 1,6990 YTL düzeyinde bulunuyor.



Parite



Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,2812, sterlin-dolar paritesi 1,6289, yen-dolar paritesi ise 97,93 düzeyinde seyrediyor.





Japon Nikkei’de 5,52’lik kayıp var.



Japon Nikkei endeksi yüzde 5.52'lik bir kayıpla 8195.74 puana düştü. Geniş kapsamlı Topix endeksi 846,32 puana kadar geriledi.

Bu yüzde 4.83 oranındaki düşüş diğer Asya borsalarına da yansıdı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi 675.56 puan gerileyerek 13591.45 puanda, Shangahi'daki SST endeksi yüzde 3.13 düşüşle 1764.20 puanla öğle molasına girdi.

Avustralya'nın S&P/ASX endeksi de yüzde 3.92 kayıpla sabah seansını 4000 puanın altında kapattı.

