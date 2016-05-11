Dolar 2,97'yi aştı

Güne 2,94 lira seviyelerinde başlayan dolar/TL borsaların açılmasıyla birlikte 2,97 liranın üzerine çıktı. Dolar şu sıralarda 2,9705 liradan el değiştiriyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, yüzde 0,13 yükselişle 78.906,87 puandan açıldı. Sonrasında ise doların hareketlenmesinin de etkisiyle endeks eksiye döndü ve 78 bin 100 puan seviyelerine kadar geriledi. Endekste kayıp yüzde 0,85 seviyelerinde.

Dün 78.403,18 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de yüzde 0,33 azalışla 78.802,38 puandan kapanmıştı.

Dolar neden yükseliyor?





Para piyasaları uzmanı Enver Erkan, dolarda yaşanan yükselişin yorumladı. Erkan'ın yorumları şöyle;



"Türk varlıkları ülkenin etrafındaki sorunlar ve içerideki endişelerin artmasıyla beraber değer kazanmakta zorlanmaktadır. Doların diğer para birimlerine ve gelişen ülke paralarına göre güçlü olan konumu bu hafta biraz daha ağırlık kazandı. Özellikle Fed politikalarına ilişkin belirsizliklerin gelişen ülke varlıklarına ciddi bir baskıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Güney Afrika randında da sert bir değer kaybı söz konusudur. USDTRY paritesinde Salı akşamı başlayan yukarı yönlü hareket, ertesi gün de aynen devam etmektedir. Özellikle son dönemde ağırlık kazanan yukarı yönlü hareketler, 2,90 destek seviyesi kırılmadığı sürece devam edecektir. Uzun vadede kalıcı Türk lirası değerlenmesini zor gören yatırımcıların TL pozisyonlarını azaltması değer kazanımını engellemektedir.



2,95 üzerinde kararlı bir şekilde kalabilecek dolar kuru 3,00 – 3,05 seviyelerini de kısa vade içinde hedefleyebilir. TL’de değerlenme görebilmek için yatırımcı bir miktar olumluluk görmek isteyecektir, ancak paritede düşüş hareketleri yeni alımlar için fırsat olabilir görünüyor. Özellikle kurun aşağı gelirken yavaş, yukarı giderken hızlı hareket ediyor olması TL’ye olan güveni azaltmıştır.

Altın yükseliyor

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.3 yükselerek 1,269.20 dolar oldu. Çeyrek altın 198,32 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların kâr satışlarıyla karşı karşıya kalmasının ardından iki haftanın en düşük seviyelerinden yükselişe geçerken, analistler dolardaki kayıpların sınırlı kalacağı tahminleriyle beraber altının bu yükselişinin uzun sürmeyeceği tahmininde bulundu.