T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 2.96'nın üzerinde işlem görüyor

Uzmanlara göre artışın nedeni siyasi belirsizlik

12 Mayıs 2016 13:39

Güne 2.95 seviyesinden başlayan dolar öğleden önce 2.96 seviyesinin üzerini gördü.Uzmanlar dolar/TL'nin geçtiğimiz hafta 2.90'lı seviyeleri aşmasının ardından kurun seyrinde yurt içindeki siyasi belirsizliğini etkili olduğunu ifade ediyorlar.

BloombergHT’nin haberine göre, Londra'da Societe Generalde gelişen piyasalar stratejisti Roxana Hulea, “ Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinden yakın zamanda gelen, para politikası gibi konulara ilişkin mütevazi yorumları yansıtıyor” dedi. Hulea, “gelişen piyasalar için genel olarak iyimser ortam, liranın siyasi belirsizliğe karşı olası negatif tepkisini baskılıyor” şeklinde görüş bildirdi.

Bu sabah saatlerinde en düşük 2.9517'i gören dolar/TL 2.96 seviyesinin üzerine tırmandı. Dolar/TL'de bir yıllık kazanç, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 10.85 oldu.

Dolar/TL saat 10:25'te yüzde 0.26 yükselerek 2.9605'ten alıcı buldu.

Hisse senetleri tarafında ise yüzde 0.06 artışla güne 79,100 puan seviyesinin hafif altında başlayan Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi, yüzde 0.35 azalarak 78,750 puan oldu.

Türkiye iki yıllık hazine tahvilleri 1 baz puan düşerek yüzde 9.80 seviyesine geriledi.

Noorcm Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz, kurun bu seviyeye gelmesinde siyasi gelişmelerin etkili olduğunu belirtti. Yılmaz, "3 TL önemli bir seviye, doların kısa vadede 3 TL'nin üzerine çıkacağını ve burada kalıcı olacağını sanmıyorum" dedi.

ETİKETLER

dolarborsadolar kaç liradolar ne kadar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24