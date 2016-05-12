Dolar 2.96'nın üzerinde işlem görüyor

Güne 2.95 seviyesinden başlayan dolar öğleden önce 2.96 seviyesinin üzerini gördü.Uzmanlar dolar/TL'nin geçtiğimiz hafta 2.90'lı seviyeleri aşmasının ardından kurun seyrinde yurt içindeki siyasi belirsizliğini etkili olduğunu ifade ediyorlar.

BloombergHT’nin haberine göre, Londra'da Societe Generalde gelişen piyasalar stratejisti Roxana Hulea, “ Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinden yakın zamanda gelen, para politikası gibi konulara ilişkin mütevazi yorumları yansıtıyor” dedi. Hulea, “gelişen piyasalar için genel olarak iyimser ortam, liranın siyasi belirsizliğe karşı olası negatif tepkisini baskılıyor” şeklinde görüş bildirdi.

Bu sabah saatlerinde en düşük 2.9517'i gören dolar/TL 2.96 seviyesinin üzerine tırmandı. Dolar/TL'de bir yıllık kazanç, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 10.85 oldu.

Dolar/TL saat 10:25'te yüzde 0.26 yükselerek 2.9605'ten alıcı buldu.

Hisse senetleri tarafında ise yüzde 0.06 artışla güne 79,100 puan seviyesinin hafif altında başlayan Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi, yüzde 0.35 azalarak 78,750 puan oldu.

Türkiye iki yıllık hazine tahvilleri 1 baz puan düşerek yüzde 9.80 seviyesine geriledi.

Noorcm Yurtiçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz, kurun bu seviyeye gelmesinde siyasi gelişmelerin etkili olduğunu belirtti. Yılmaz, "3 TL önemli bir seviye, doların kısa vadede 3 TL'nin üzerine çıkacağını ve burada kalıcı olacağını sanmıyorum" dedi.