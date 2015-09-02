T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 2,95'i aştı

Dolar, sabah güne 2.93 seviyelerinden başlamıştı

02 Eylül 2015 16:06

Küresel piyasalardaki tedirginlik ve içeride artan güvenlik endişeleri ile dolar/TL 2.95'i aştı.

Global piyasalarda Çin ekonomisinde yavaşlama kaynaklı tedirginlik ile gelişmekte olan ülke para birimlerindeki negatif performansa paralel TL, dolar karşısında değer kaybederken, Irak'ta 18 Türk vatandaşının kaçırılması da kurdaki yükselişte etkili oldu.

Bu sabah güne 2.93 seviyelerinden başlayan dolar/TL, küresel piyasalardaki hareketi izlerken, Irak'ta yaşanan gelişmelerin de etkisiyle yükselerek 2.95'i aştı.

Dolar/TL 2.9525'e kadar yükseldikten sonra saat 1217'de 2.9487/2.9493 seviyesinde. Sepet bazında TL ise aynı saatte 3.1365/3.1375 seviyesinde.

 

'Irak'ta yaşananlar güvenlik endişelerini artırdı'

 

Bir bankacı, "ABD piyasaları kötü, küresel olarak piyasalarda tedirginlik söz konusu. Öte yandan Irak'ta yaşananlar tekrar güvenlik endişelerini artırdı" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Habibiye bölgesinde bir stadyum şantiyesinde çalışan 18 Türk vatandaşı sabaha karşı üniformalı kişilerce kaçırıldı.

VIX volatilite endeksi dün yüzde 10 yükselişle kapanırken, günün başından bu yana kazanımlarını azaltan ABD endeks vadeli işlemleri saat 1217 itibariyle yüzde 0.5 artıda bulunuyor.

 

'Büyüme endişeleri devam ediyor'

 

Başka bir bankacı da, "TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla birkaç gündür daha iyi performans gösteriyordu, bugün ise arayı kapatıyor diyebiliriz. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme endişeleri devam ediyor, yurtiçinde ise doğudaki gelişmeler de yardımcı olmuyor. Dolar/TL 2.90-2.95 bandına sıkışmıştı, bugün ise bu bandın üzerine çıkıyor" dedi.

Çin ekonomisindeki yavaşlamanın dünya genelinde bir yavaşlamaya neden olacağı endişeleri piyasalarda risk iştahında bozulmaya neden oluyor.

TL iki gündür diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans göstermiş, analistler bu pozitif ayrışmaya neden olarak; Çin'in büyümesinin yavaşlayacağı endişelerinin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satışlara neden olmasına karşılık Türkiye'nin doğrudan ticaret ilişkisinin az olmasını ve kısa süre önce bir ihtimal olmaktan çıkan AKP'nin tek başına iktidara gelme olasılığının önceki günkü Konda anketi ile birlikte yeniden gündeme gelmesini göstermişti.

ETİKETLER

dolaryükselişaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24