Dolar 2,95'i aştı

Küresel piyasalardaki tedirginlik ve içeride artan güvenlik endişeleri ile dolar/TL 2.95'i aştı.

Global piyasalarda Çin ekonomisinde yavaşlama kaynaklı tedirginlik ile gelişmekte olan ülke para birimlerindeki negatif performansa paralel TL, dolar karşısında değer kaybederken, Irak'ta 18 Türk vatandaşının kaçırılması da kurdaki yükselişte etkili oldu.

Bu sabah güne 2.93 seviyelerinden başlayan dolar/TL, küresel piyasalardaki hareketi izlerken, Irak'ta yaşanan gelişmelerin de etkisiyle yükselerek 2.95'i aştı.

Dolar/TL 2.9525'e kadar yükseldikten sonra saat 1217'de 2.9487/2.9493 seviyesinde. Sepet bazında TL ise aynı saatte 3.1365/3.1375 seviyesinde.

'Irak'ta yaşananlar güvenlik endişelerini artırdı'

Bir bankacı, "ABD piyasaları kötü, küresel olarak piyasalarda tedirginlik söz konusu. Öte yandan Irak'ta yaşananlar tekrar güvenlik endişelerini artırdı" dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeydoğusundaki Habibiye bölgesinde bir stadyum şantiyesinde çalışan 18 Türk vatandaşı sabaha karşı üniformalı kişilerce kaçırıldı.

VIX volatilite endeksi dün yüzde 10 yükselişle kapanırken, günün başından bu yana kazanımlarını azaltan ABD endeks vadeli işlemleri saat 1217 itibariyle yüzde 0.5 artıda bulunuyor.

'Büyüme endişeleri devam ediyor'

Başka bir bankacı da, "TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla birkaç gündür daha iyi performans gösteriyordu, bugün ise arayı kapatıyor diyebiliriz. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyüme endişeleri devam ediyor, yurtiçinde ise doğudaki gelişmeler de yardımcı olmuyor. Dolar/TL 2.90-2.95 bandına sıkışmıştı, bugün ise bu bandın üzerine çıkıyor" dedi.

Çin ekonomisindeki yavaşlamanın dünya genelinde bir yavaşlamaya neden olacağı endişeleri piyasalarda risk iştahında bozulmaya neden oluyor.

TL iki gündür diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi bir performans göstermiş, analistler bu pozitif ayrışmaya neden olarak; Çin'in büyümesinin yavaşlayacağı endişelerinin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert satışlara neden olmasına karşılık Türkiye'nin doğrudan ticaret ilişkisinin az olmasını ve kısa süre önce bir ihtimal olmaktan çıkan AKP'nin tek başına iktidara gelme olasılığının önceki günkü Konda anketi ile birlikte yeniden gündeme gelmesini göstermişti.