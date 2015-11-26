Dolar 2,91'i aştı, borsa 2 ayın en düşüğünde

Rusya ve Türkiye'den karşılıklı açıklamaların gelmesiyle borsa günü yüzde 2,39 kayıpla yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 74 bin 997 puandan kapattı. Dolar/TL ise hükümet programındaki bağımsız Merkez Bankası vurgusunun kaldırılmasının ardından 2, 91 seviyesini aştı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in TCMB'nin para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edeceği açıklaması ise piyasaları bir miktar yatıştırsa da öğleden sonraki işlemlerde dolar yeniden yükselişe geçti. Dün akşam saatlerinde 2.88 civarında olan dolar/TL, saat 17:30 itibariyle 2,92 seviyesini de aştı. Dolar saat 19:00 itibariyle yeniden 2,91 seviyesine geriledi.

NTV’de yer alan habere göre, BIST100 XU100endeksi günü günü yüzde 2,39 düşüşle yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 74.997,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 1.838,88 puan azalırken toplam işlem hacmi 4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 1,52 düşüş kaydetti. Günün kazandıran iki sektör endeksi yüzde 1,23 ile "sigorta", yüzde 0,38 ile "metal ana sanayi", en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 4,09 ile "turizm" oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 76.690,36 puanı gördükten sonra, gün boyu düşüş eğilimini sürdürdü ve günü 2 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 74.997,64 puandan tamamladı. Analistler, Suriye sınırında yaşananların ardından Rusya ile ilişkilerin gerilmesinin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Rusya'nın Türkiye'ye karşı ekonomik olarak çeşitli yaptırımlar uygulayabileceği haberleri ile döviz kurlarının yükseldiğini, pay piyasalarında satışların yoğunlaştığını aktaran analistler, Avrupa genelinde borsalardaki yükselişlere karşın Borsa İstanbul ve Rusya borsasının değer kaybettiğine dikkati çekiyor.

