T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 2,91'i aştı, borsa 2 ayın en düşüğünde

Rusya ile yaşanan krizin yanı sıra, hükümet programında Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yapılan vurgunun kaldırılması da doların yükselmesinde etkili oldu

26 Kasım 2015 20:57

Rusya ve Türkiye'den karşılıklı açıklamaların gelmesiyle borsa günü yüzde 2,39 kayıpla yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 74 bin 997 puandan kapattı. Dolar/TL ise hükümet  programındaki bağımsız Merkez Bankası vurgusunun kaldırılmasının ardından 2, 91 seviyesini aştı.  Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in TCMB'nin para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edeceği açıklaması ise piyasaları bir miktar yatıştırsa da öğleden sonraki işlemlerde dolar yeniden yükselişe geçti. Dün akşam saatlerinde 2.88 civarında olan dolar/TL, saat 17:30 itibariyle 2,92 seviyesini de aştı. Dolar saat 19:00 itibariyle yeniden 2,91 seviyesine geriledi.

NTV’de yer alan habere göre, BIST100 XU100endeksi günü günü yüzde 2,39 düşüşle yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 74.997,64 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 1.838,88 puan azalırken toplam işlem hacmi 4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,65, holding endeksi yüzde 1,52 düşüş kaydetti. Günün kazandıran iki sektör endeksi yüzde 1,23 ile "sigorta", yüzde 0,38 ile "metal ana sanayi", en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 4,09 ile "turizm" oldu. 

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, en yüksek 76.690,36 puanı gördükten sonra, gün boyu düşüş eğilimini sürdürdü ve günü 2 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 74.997,64 puandan tamamladı. Analistler, Suriye sınırında yaşananların ardından Rusya ile ilişkilerin gerilmesinin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Rusya'nın Türkiye'ye karşı ekonomik olarak çeşitli yaptırımlar uygulayabileceği haberleri ile döviz kurlarının yükseldiğini, pay piyasalarında satışların yoğunlaştığını aktaran analistler, Avrupa genelinde borsalardaki yükselişlere karşın Borsa İstanbul ve Rusya borsasının değer kaybettiğine dikkati çekiyor. 
 

ETİKETLER

dolarborsaekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24