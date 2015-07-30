T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 2.79'u gördü!

Dolar güne yükselişle başlamıştı...

30 Temmuz 2015 15:42

Geçen hafta Pazartesi günü işlem gördüğü 2.6550 seviyelerinden bu hafta 2.7770'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 2,79'u gördü. 

ABD Merkez Bankası'nın dün sonlanan toplantısının ardından dünyanın en büyük ekonomisine dair parlak bir görüntü çizmesiyle dolar küresel piyasalarda değer kazanırken dolar/TL de buna paralel güne yükselişle başladı.

Fed açıklamasında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiğini söyleyerek, politika yapıcıların Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faizleri artırmaları için kapıyı açık bıraktı. Geçen hafta Pazartesi günü işlem gördüğü 2.6550 seviyelerinden bu hafta 2.7770'e kadar yükselen dolar/TL dün akşam saatlerinde 2.76 civarında işlem görüyordu. Dolar/TL Fed açıklaması ile 2.7750'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 08.22 itibarıyla 2.7661/2.7744 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL aynı saatte 2.9011/2.9101 seviyesinde işlem gördü. Kur 12.37'de 2,7904'ü gördü.  

ETİKETLER

dolarartış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24