Dolar 2.79'u gördü!

Geçen hafta Pazartesi günü işlem gördüğü 2.6550 seviyelerinden bu hafta 2.7770'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 2,79'u gördü.

ABD Merkez Bankası'nın dün sonlanan toplantısının ardından dünyanın en büyük ekonomisine dair parlak bir görüntü çizmesiyle dolar küresel piyasalarda değer kazanırken dolar/TL de buna paralel güne yükselişle başladı.

Fed açıklamasında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiğini söyleyerek, politika yapıcıların Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faizleri artırmaları için kapıyı açık bıraktı. Geçen hafta Pazartesi günü işlem gördüğü 2.6550 seviyelerinden bu hafta 2.7770'e kadar yükselen dolar/TL dün akşam saatlerinde 2.76 civarında işlem görüyordu. Dolar/TL Fed açıklaması ile 2.7750'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 08.22 itibarıyla 2.7661/2.7744 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL aynı saatte 2.9011/2.9101 seviyesinde işlem gördü. Kur 12.37'de 2,7904'ü gördü.