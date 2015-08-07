Doların ateşi yükseldi: 2,79

Dolar/TL ABD'de işsizlik verisinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle 2,79'u aştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi Temmuz'da 215 bin artarak 223 bin olan beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise aynı ay beklentilere paralel yüzde 5,3 oldu.

Dolar, piyasaların bugün merakla beklediği ABD işsizlik verisinin ardından, sakin seyrinden sıyrıldı ve değerlenmeye başladı.

Dolar/TL, ABD'de işsizlik verisinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle yükseldi.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.51'de 2.7751/2.7769 seviyesindeydi.

Kur, 15.35 itibariyle 2,7930 seviyesine kadar yükseldi.



Euro/dolar paritesi ABD verilerinin ardından 1,0877'ye geriledi. Veri öncesi, 1,0964 seviyesindeydi.

Veri beklentilerin altında kaldı

ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 215,000 ile beklentilerin altında bir yükseliş gösterirken, bir önceki ayın istihdam artışı yukarı yönlü revize edildi.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı ise beklenildiği gibi yüzde 5.3'te kaldı.



Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Temmuz'da 223,000 artmasını, işsizlik oranının ise yüzde 5.3 olmasını bekliyorlardı.



Daha önce 223,000 olarak açıklanan Haziran ayı tarım dışı istihdamdaki artış 231,000'e revize edilirken, yüzde 5.3 olarak açıklanan işsizlik oranında revizyon yapılmadı.



Aylık işçi maaşlarında ise beklentilere paralel olarak yüzde 0.2'lik artış meydana gelirken, geçtiğimiz ay yatay çıkan veride bir revizyon yapılmadı.