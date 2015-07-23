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Dolar 2.73 sınırına yaklaştı!

Dolar güne 2.71 liranın altında başlamıştı

23 Temmuz 2015 16:13

Suruç'ta yaşanan katliamın ardından, piyasalarda artan güvenlik endişeleri ve koalisyon görüşmeleri sürecinin devam etmesine karşın erken seçim ihtimalinin arttığını gösteren açıklamalarla Türk Lirası sert bir şekilde değer kaybetti.

Türk Lirası,gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak bugün de dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu. Gelişmekte olan para birimleri bugün genel olarak dolar karşısında değer kazandı.

Dün, dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek bir ayın zirvesi olan 2.7227'yi test eden bugün ise güne 2.71'in altında başlayan dolar/TL  gün içinde 2.7278'e kadar yükseldi. 

 

Euro, yeniden 3 liranın üzerinde 

 

Euro ise serbest piyasada yeniden 3 lira seviyesini aştı. TL karşısında yüzde 1.41 oranında prim yapan Euro 3,014 lirayı gördü. Euro-dolar paritesi 1,0997 seviyesinde.

 

Koalisyon endişeleri

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün koalisyon hükümeti kurulması için atılan iyi niyetli adımlara rağmen erken seçimin daha yüksek bir ihtimal olduğunu belirtirken CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ise şu andaki AKP-CHP koalisyon görüşmelerinin 'tiyatrodan ibaret' olduğunu belirterek Kasım'da bir erken seçim yapılacağını ileri sürmesi piyasadaki satış baskılarını arttırdı.  

Piyasalar erken seçimi bir risk unsuru olarak görse de AKP ve CHP arasında gerçekleşen koalisyon görüşmelerinin son tarihine odaklanmıştı. Hem AKP'li hem de CHP'li yetkililer hafta başında iki taraf arasındaki temasların temel bir sonuca evrilmesinin 10-15 gün sürebileceğini belirtmişlerdi.

 

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