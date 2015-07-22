T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 2.71'i gördü!

Reuters: Dolar Şanlıurfa saldırısının ardından 2.71'i aştı

22 Temmuz 2015 16:12

Şanlıurfa'da iki polisin hayatını kaybettiği haberi ardından kur yükseldi borsa kayıplarını artırdı. Dolar 2.7130'u gördü.

Reuters’in haberine göre; TV kanallarının Şanlıurfa'da iki polisin, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından dolar/TL yükselirken borsa endeksi kayıplarını artırdı. Haber öncesi 2.6890 civarında işlem gören dolar/TL saat 11.40'da 2,7130'a kadar yükseldi.

BIST-100 endeksi ise haber öncesi işlem gördüğü 81,500 seviyesinden kayıplarını artırarak 81,000'in altını test etti. BIST-100 endeksi yüzde 0.54 kayıpla 81,154 puandan işlem gördü.

Haber televizyonları Şanlıurfa'da iki polisin düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Şanlıurfa Valiliği'nden daha sonra yapılan yazılı açıklamada polis memurlarının kaldığı evin kapısında zorlama tespit edilemediği belirtilmişti.

ETİKETLER

dolarşanlıurfaiki polisşehitkurborsa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24