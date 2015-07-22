Dolar 2.71'i gördü!

Şanlıurfa'da iki polisin hayatını kaybettiği haberi ardından kur yükseldi borsa kayıplarını artırdı. Dolar 2.7130'u gördü.

Reuters’in haberine göre; TV kanallarının Şanlıurfa'da iki polisin, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından dolar/TL yükselirken borsa endeksi kayıplarını artırdı. Haber öncesi 2.6890 civarında işlem gören dolar/TL saat 11.40'da 2,7130'a kadar yükseldi.

BIST-100 endeksi ise haber öncesi işlem gördüğü 81,500 seviyesinden kayıplarını artırarak 81,000'in altını test etti. BIST-100 endeksi yüzde 0.54 kayıpla 81,154 puandan işlem gördü.

Haber televizyonları Şanlıurfa'da iki polisin düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Şanlıurfa Valiliği'nden daha sonra yapılan yazılı açıklamada polis memurlarının kaldığı evin kapısında zorlama tespit edilemediği belirtilmişti.